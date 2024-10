Padilha revela para a vida de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha entrega revelações para a vida dos signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes.

Confira quais são:

Sagitário – Carta 25 e 6

Momento em que uma a sua vida ganha brilho com aqueles que estão ao redor e as boas notícias chegam. Valorize o que é bom e não se deixe perder mais em negatividade.

Capricórnio – Carta 36 e 14

O caminho se abre na vida pessoal e amorosa, com muita luz e ajudando a recuperar as boas energias. O amor será grande e os laços se firmam com força.

Aquário – Carta 9 e 29

Finalmente você consegue superar uma perda em sua vida e alcançar a vitória na vida pessoal e financeira. É momento de ter ganhos e surpresas.

Peixes – Carta 21 e 4

Suas tentativas de estabilizar a vida amorosa e ter algo mais concreto podem ser atrapalhadas por outras pessoas ou tentações. É momento de ter cuidado com vícios e perigos que colocam tudo a perder.