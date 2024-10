Padilha revela para a vida de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha entrega revelações para a vida dos signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Confira quais são:

Áries – Carta 34 e 12

Cuide e preserve muito a sua vida amorosa e relacionamento, principalmente se está em algo firme e sério. O desejo irá aumentar em sua vida e algumas provas podem acontecer para que o amor seja firmado.

Touro – Carta 30 e 24

Seu caminho se abre com boa sorte e uma nova pessoa pode entrar em sua vida com muita coisa para influenciar positivamente. Dependerá de você se abrir as novas oportunidades e alianças, portanto fique atento.

Gêmeos – Carta 7 e 27

Chegou a hora de priorizar o cuidado da sua cabeça e do seu coração. Recupere-se e comece a ser mais determinado para não continuar caindo na melancolia que bagunça sua jornada e não o deixa concretizar coisas importantes.

Câncer – Carta 23 e 22

Agarre essa oportunidade que chegará em seu caminho com unhas e dentes. Existe chance de estabilidade e prosperidade, mas isso irá depender das suas alianças e capacidade de firmar negócios.