As unhas coreanas vão reinar nas tendências em 2025: conheça o design ‘jelly ombré’

A moda coreana conseguiu monopolizar um lugar nas tendências de beleza nas redes sociais, causando sensação em redes sociais como o TikTok, e são centenas de usuários que buscam alcançar a pele de porcelana e a manicure requintada dessa cultura.

ANÚNCIO

Esta é a razão pela qual as tendências da manicure sugerem que as ‘unhas gelatinosas’ serão a tendência da manicure que estará na moda neste 2025, mas esta técnica receberá um toque característico das mulheres coreanas que dará às suas mãos um toque glamoroso, limpo e atraente que você vai querer experimentar agora.

Desde 2023, as tendências da manicure inclinaram-se para um estilo minimalista através de técnicas como unhas leitosas, unhas de sabão ou unhas de bebê, que se tornaram os designs mais solicitados nos salões de beleza, pois além de estilizarem as mãos das mulheres, também conseguem. proporcionam um toque de limpeza e arrumação.

Uñas jelly ombré Pinterest (Pinterest)

O que são as unhas jelly ombré?

As unhas jelly ombré serão uma das tendências mais seguidas neste 2025, é um design translúcido semelhante às unhas sabonete, só que tem um toque brilhante com tintas vitrificadas como se fosse uma gelatina, daí o nome desta famosa estética coreana. que chamou a atenção da internet.

Entre os benefícios que você encontra com esta técnica de unhas está deixar um efeito visual de mãos alongadas, estilizando-as, é também um tipo de manicure ultra feminina que se caracteriza pelo rejuvenescimento. Portanto, não hesite em experimentar este design na sua próxima visita ao salão.

As ‘unhas jelly ombré’ vão estar na moda e é assim que você pode usá-las

As ‘unhas de gelatina’ vão ser tendência, mas a sua versão ‘ombré’ é a que vai acabar por te cativar, convidando-te a apostar nesta técnica coreana que vais adorar usar. É uma técnica que se consegue através de sombras ‘claras escuras’, a sua característica gradiente dá um toque natural à unha, normalmente são avermelhadas ou rosadas mantendo um tom ‘natural’.

Se você quer um estilo natural e feminino para suas mãos, adicione unhas gelatinosas ombré à sua lista de favoritas.

ANÚNCIO

Estilo francês

As unhas gelatinosas estilo ombré em sua versão francesa estarão na moda neste 2025, deixamos aqui um design que vai cativá-la ao misturar a tendência com o clássico estilo francês.

Detalhes da mistura

Combine o design ombré das unhas gelatinosas com outros designs como detalhes 3D ou alguns adesivos que decoram suas unhas de forma sutil, mas marcante e elegante.

Sutil e elegante

Unhas em formato ‘caixão’ ou ‘amêndoa’ são perfeitas para exibir esse estilo. Nesse caso, o estilo ‘ombré’ fica bem no centro das unhas, pouco visível, deixando um aspecto clean nas mãos.

Com um marrom dramático

Não se esqueça dos tons marrons. Esta cor dá personalidade à sua manicure, misture com outros estilos, como este exemplo com glitter com acabamento elegante.

Adicione detalhes 3D

O estilo coquete predominou desde o início de 2024, com uma estética romântica e ultrafeminina. Se quiser seguir nessa linha, não tenha medo de unir o design ombré das unhas gelatinosas com detalhes 3D como laços ou corações.