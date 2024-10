Não pareça ‘need money’! 6 dicas para vestir o ‘old money’ sem parecer ‘ultrapassada’

Desde 2023, a tendência do dinheiro antigo se posiciona como uma das mais populares graças às celebridades que têm sido suas principais representantes, entre elas a mexicana Michelle Salas e a mulher que fez os Kardashians se apaixonarem por essa estética, Sofia Richie.

ANÚNCIO

A elegância, a sofisticação e o cuidado com tudo o que usam fizeram deles os ícones do dinheiro antigo mais seguidos, por isso, rapidamente, os aparadores começaram a se transformar, oferecendo uma forma de vestir que também grita luxo sem a necessidade de gastar muito dinheiro.

Tendência ‘old money’ Pinterest (Pinterest)

O que é o estilo old money?

A essa altura, é impossível não reconhecer o old money style, um modo de vestir que se tornou um dos mais replicados ao redor do mundo, apostando na sofisticação através de peças sob medida que fazem um look se destacar e gritar riqueza sem necessidade. investir muito para conseguir um dos looks mais elegantes.

Desde que esta tendência explodiu, os seus números em termos de pesquisas e publicações nas redes sociais dispararam, emoldurando a beleza clássica, através de peças de vestuário como calças e coletes de alfaiataria, camisolas, camisas, blazers, saias longas e cores neutras.

É um visual que promove uma estética luxuosa, podendo ser interpretado como “a riqueza herdada de famílias estabelecidas de classe alta” ou “uma pessoa, família ou linhagem que herdou riqueza”, por isso é uma das estéticas perfeitas. que andam de mãos dadas com o luxo silencioso.

Porém, apesar da beleza que emana, há quem tenha tido dificuldades em combinar este tipo de roupa, mostrando os seus fracassos com a tendência: “Parece que preciso de dinheiro em vez de old money”.

Como vestir o old money sem falhar na tentativa?

Embora calças e camisas sejam seus principais elementos, não é necessário que você as use, essas opções vão deixar você estilizado e elegante, então considere-as na próxima vez que quiser aderir a essa tendência que, embora, seja linda por si só, sua sobriedade às vezes poderia funcionar contra ela.

ANÚNCIO

Se esses tipos de cortes sob medida não são sua praia ou você ainda não consegue encontrar uma forma de exibi-los a seu favor, então combine blazers, vestidos de cetim, minissaias plissadas, casacos longos e combine-os em tons neutros. Deixamos aqui algumas opções que podem inspirar você a dar um toque diferente a esse estilo.

Dinheiro antigo em sua versão mais elegante

Combine um vestido de cetim com um blazer, ambos na cor creme, e acrescente sandálias de salto alto ou salto gatinho. Você também pode usar um vestido tipo blazer que emoldure sua figura com um cinto e adicionar calçados como botas de cano alto, chique e lisonjeiro.

Tendência ‘old money’ Pinterest (Pinterest)

Old Money ‘casual’

Quem disse que preto é chato? Crie looks totais como um minivestido com blazer oversized, meia-calça cristal preta e mocassins, você também pode combinar um contraste preto e branco como esta outra opção.

Tendencia ‘old money’ Pinterest (Pinterest)

‘Glamour’ do old money

Para um look glamoroso, combine uma saia plissada com um colete de alfaiataria ou opte por um blazer com botas de cano alto. Você também pode combinar uma camisa oversized como vestido e combiná-la com um colete e adicionar calçados como botas.