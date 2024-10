A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

ANÚNCIO

Confira a seguir:

Leão – Carta A Roda da Fortuna

Uma introdução muito importante é feita agora e antecede o começo de uma etapa de maior positividade. Limpezas são feitas e com elas alguns obstáculos também irão embora. Não se feche e deixe entenda que tudo é possível.

Virgem – Carta O Ermitão

É importante lidar com a lentidão dessa fase. Se alie a paciência e entenda que certas coisas se atrasarão porque ainda não estão prontas para acontecer.

Libra – Carta O Diabo

ANÚNCIO

É momento de ter muito cuidado com perdas. Observe em sua vida aquilo que está partindo ou diminuindo, pois é momento de valorizar e retomar o controle para não deixar que nada valioso vá embora. Preserve sua capacidade intelectual, sua vida material e explore novos talentos.

Escorpião – Carta A Torre

Algo importante para você pode chegar ao fim por desgaste e falta de cuidado. Não permita que a sua sensibilidade seja perdida, pois ela é que abre a sua vida para o amor verdadeiro e mantém as relações ao invés de motivar rupturas.