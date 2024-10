Os signos mais afetados pela entrada do Sol em Escorpião

Em 22 de outubro de 2024, o Sol entra em Escorpião, marcando uma fase que irá ser bastante intensa e transformadora em aspectos profundos para alguns signos do zodíaco.

Touro

É o momento de criar coragem para poder assumir os novos caminhos da sua vida e deixar de perder tempo. Muitos sentimentos podem entrar em conflitos e é hora de pesar suas verdadeiras intenções com muita consciência, principalmente sobre o futuro, crescimento e amadurecimento. Será uma etapa que antecederá importantes mudanças.

Leão

A vida é preparada para transformações profundas. Além de lidar com muitas questões sobre curas e compreensões, é tempo de equilibrar a própria intensidade para poder fazer uma coisa de cada vez. Tome o controle da sua vida e dos hábitos sem medo de quem ficará ou partirá para acompanhá-lo numa trajetória melhor.

Aquário

Existe uma abundante energia que buscará estabilidade e mudanças com senso de urgência. É preciso manter a calma e se fortalecer para mudar para melhor, mas não bagunçar todos os pontos da sua vida de uma vez. Comece a recuperar o ritmo, colocar as coisas em dia e realizar com paciência, mantendo a saúde física, mental e espiritual, seus objetivos.