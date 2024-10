Os signos do zodíaco que passam por livramentos em breve

She's Gotta Have It

Mais uma semana de outubro de 2024 começa e alguns signos do zodíaco podem passar por livramentos que abrirão os caminhos. Confira a seguir:

ANÚNCIO

Sagitário

Hora de analisar seus relacionamentos e se livrar das pessoas tóxicas ao seu redor, pois você abrirá caminho para novas oportunidades e um futuro melhor. Você investirá na própria vida e relações agora com sabedoria e começará a planejar seus próximos objetivos.

Capricórnio

No amor, seja cauteloso e não compartilhe seus planos com ninguém; seu sucesso pode atrair inveja e acontecem afastamentos. É hora de você deixar o passado para trás e focar no presente, não insista em relacionamentos que não têm futuro, o amor verdadeiro virá quando você menos esperar. Sua natureza impulsiva tem levado você a situações complicadas, por isso é importante encontrar a calma e harmonia.

Aquário

Momento em que aquilo que não é verdadeiro pode se afastar, principalmente nas relações amorosas e amizades. Procure um relacionamento estável e duradouro, abra o coração e deixe-se levar pela magia quando for a hora certa. Lembre-se que não é recomendado se apressar.

ANÚNCIO

Peixes

Não fique pensando no que poderia ter sido e inicie uma nova etapa, é hora de crescer profissionalmente e na vida pessoal. Um novo amor entrará em sua vida, trazendo novas emoções e experiências, abra-se para essa nova etapa e curta esse romance.