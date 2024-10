Mensagem dos Druidas para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O Tarot Wicca, baseado na antiga cultura pagã dos Druidas, que eram sacerdotes do lendário povo celta, pode entregar mensagens poderosas para lidar com as situações do presente e futuro. Confira a seguir:

Áries – Carta Ceridwen

Muitos podem estar passando por um momento de morte e renascimento. É hora de compreender a energia e começar a sintonizar com ela de forma tranquila, intuitiva e sábia. Use seu encanto e capacidade para poder ter mais controle e ser o protagonista da própria vida.

Touro – Carta A Grande Mãe

Mantenha sua consciência e paciência nos objetivos, sempre falando com o universo sobre o que deseja e como isso deve estar em sua vida; você será ouvido. A intuição estará em alta e será um momento de lidar com emoções mais intensas, o que pede manter a calma para que as respostas que procura cheguem positivamente.

Gêmeos – Carta A Dama Branca

Na sua frente chegará a certeza de uma transformação e é preciso ter coragem para enxergar isso sem esquivar. Algumas certezas são destruídas, marcando o renascimento se você souber como dominar o solo fértil das mudanças e da verdade. Cuide muito da saúde emocional, física e mental.

Câncer – Carta Cernunnos

Momento de compreender que existem respostas que já estão dentro de você, apenas adormecidas e esperando a sua coragem para renascer em reflexões, atitudes e mudanças importantes. Você está em um momento fértil de criação e aprendizagens valiosas, apenas deve perseverar para não continuar preso nas dificuldades.