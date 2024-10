O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta dos Amantes

Cuidado com a rotina e o cansaço influenciando em sua vida amorosa e colocando dúvidas ou paranoias em sua cabeça. Chegou o momento de criar a paixão e os momentos para poder seguir em frente com quem ama, seja o outro ou você mesmo, tendo sempre em mente que é possível renovar as energias e as conexões com detalhes pequenos, em sua rotina. Quem carrega o mundo nas costas não tem tempo para se dedicar aos sentimentos e é importante equilibrar as responsabilidades e coração.

Virgem – Carta do Renascimento

É o momento de buscar o renascimento e sair por cima dos medos, da lentidão e da secasses. Com arte, inspiração e simplicidade é possível fazer as pazes com aquilo que já não o pertence mais e iniciar uma nova trajetória. Seu caminho pode ser guiado para o futuro, quando o passado for curado. A intuição e os sinais aparecem!

Libra – Carta do Entendimento

Momento de começar a compreender suas próprias prisões e deixar a criatividade comandar mais suas ações. A vida se tornará mais rica quando for olhada como um jardim no qual você pode realizar seu trabalho e tornar tudo ainda mais bonito e agradável.

Escorpião – Carta dos Apaixonados

Cuidado para não entrar em ilusões e expectativas que não correspondem com a realidade. É preciso enxergar a verdade e a vida real para construir parcerias sinceras e de companheirismo, apoio e desenvolvimento. Hora de sair também do pessimismo e estagnação, buscando iniciativas e abrindo mais o coração.