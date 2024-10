O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Áries – Carta Florescer

É importante deixar a preguiça de lado e recuperar as energias e bons hábitos. Isso o ajudara nessa fase de florescimento que deve ser especial, mas você talvez ainda não esteja podendo desfrutar por estar cansado e acomodado em estruturas que já estão prestes a ruir. Cuide mais de si e do desenvolvimento, com movimento e sem medo da mudança.

Touro – Carta da Culpa

Não deixe que sua mente pregue peças e o coloque em estresse por atitudes tomadas no passado ou na juventude. É hora de libertar algumas mágoas e compreender que o futuro é construído agora. Todas as pessoas mudam e podem trilhar caminhos melhores, mais importantes e fazer as pazes com aquilo que já passou. É sua vez de olhar para frente e se preocupar com a história escrita no presente. A sua responsabilidade é com você!

Gêmeos – Carta da Rebeldia

Momento de se rebelar e sair de situações que o aprisionam, principalmente na rotina e mente. Ser rebelde muitas vezes é priorizar as próprias necessidades, relaxar e deixar de assumir todos os fardos que o impedem de se movimentar com mais leveza, graça e criatividade. Uma resposta importante chegará com essa mudança de atitude.

Câncer – Carta da Tristeza

Hora de compreender algumas tristezas para que elas sejam digeridas e se transformem somente em aprendizagem. É hora de ter fé que o caminho está sendo guiado para uma melhor direção e o que o afetava ficará para trás.