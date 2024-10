As revelações do tarot para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira aqui as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

ANÚNCIO

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

Você obteve o ‘Ás de Ouros’ no tarot nesta semana, o que revela que a sorte estará do seu lado nesta fase. Então, aproveite!

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

No horóscopo do tarot, você tem a carta ‘A Torre’. Não tenha medo de mudanças, é momento de ousar com novas oportunidades.

Clique aqui para seguir notícias sobre horóscopos, signos, numerologia e tarot no seu WhatsApp

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

ANÚNCIO

Você obteve no tarot a carta ‘A Roda da Fortuna’ alertando que você deve ser cauteloso com quem está ao seu redor. Nem todo mundo quer ver você ter sucesso, e é importante diferenciar quem são seus amigos e quem não é. Também destaca que as traições podem acontecer nesta fase.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

No horóscopo do tarot, você tem a carta ‘O Mundo’. Ela indica que você deve ser diferente e não ter medo das mudanças. Também destaca que você está em uma fase de crescimento econômico.

Texto com informações do site Publimetro