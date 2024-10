3 perfumes com aroma de abacaxi: perfeitos para se apaixonar por um aroma frutado

O abacaxi é uma fruta com um aroma muito versátil dentro do mundo da perfumaria

No vasto mundo da perfumaria, as fragrâncias frutadas são consideradas verdadeiros clássicos, mas entre as mais deliciosas estão, sem dúvida, os perfumes com aroma de abacaxi.

A fruta tem um cheiro suculento e divertido que tem sido subutilizado, mas com o renascimento gourmand, os perfumistas começaram a incluí-la em criações mais elegantes e únicas.

Em geral, seu cheiro fresco, tropical e adocicado evoca alegria e jovialidade desde a primeira aplicação, mas pode ter muitas facetas: desde um aroma sofisticado até um bem casual.

Por si só, o versátil abacaxi pode ser enjoativo, mas sua rica doçura e energia jovem podem ser atenuadas combinando-o com notas mais ousadas e relaxantes para equilibrá-lo.

3 perfumes com aroma de abacaxi perfeitos para usar em qualquer ocasião

Se você adora abacaxi e quer experimentar um perfume com esse cheiro, continue lendo para encontrar três das melhores fragrâncias com cheiro dessa fruta para experimentar em 2024.

NÉCTAR DE MIAMI por Ellis Brooklyn

Um perfume com um aroma requintado de abacaxi é este eau de parfum da Ellis Brooklyn. Em seu site oficial, a marca a descreve como “uma fragrância tropical gourmand exuberante e extravagante”.

“MIAMI NECTAR é um perfume que chama a atenção, com notas iniciais de abacaxi rosa e água de coco, e notas de fundo de plumeria, baunilha, âmbar doce e madeiras salgadas”, afirma.

MIAMI NECTAR de Ellis Brooklyn | (Cortesía de Ellis Brooklyn)

Missy por/ Rosie Jane

Outro perfume sensacional de abacaxi é esse da/Rosie Jane. A empresa afirma em seu site que esta fragrância é inspirada “nos melhores amigos, nas coisas simples e no sentimento de pura alegria”.

“MISSY incorpora ingredientes e aromas cientificamente elaborados para promover alegria e clareza”, explica a marca. Suas notas são tangerina verde, coco, abacaxi e frangipani.

Missy de by/ rosie jane | (Cortesía de by/ rosie jane)

Black Magenta por D.S. & Durga

Um terceiro perfume com cheiro divino de abacaxi é este da D.S. & Durga. A marca afirma em seu site que a fragrância é inspirada na cidade de Nova York “à noite com aromas abstratos”.

Suas notas de saída são abacaxi rosa, gálbano e pimenta preta; seu coração é lírio concreto, cravo magenta e flor de laranjeira. Enquanto isso, a base é âmbar negro, tabaco dos Balcãs e sândalo.