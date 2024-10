Cabelo ruivo foxy: a tintura de cabelo ideal para fechar o ano com um ar sexy e moderno

Com o final do ano chegando, muitas pessoas estão querendo dar uma nova cara à sua aparência. Uma forma simples e eficaz de o conseguir é através da mudança da cor do cabelo, integrando alternativas sedutoras como o cabelo ruivo sexy.

Essa nova tintura de cabelo flerta com tons vermelhos profundos, mas em combinação com um mogno profundo semelhante ao chocolate, que proporciona mistério e versatilidade, popularizado por celebridades como Dua Lipa.

É assim que você pode usar o cabelo ruivo sexy, a tintura de cabelo da temporada 2024

Este tom também pode realçar suas características e complementar sua pele de uma forma única. O cabelo ruivo foxy é a opção ideal para quem quer se destacar na multidão e dar um toque de sofisticação à sua imagem.

Ao contrário de outras cores de cabelo, o vermelho tem a capacidade de iluminar o rosto e adicionar calor à pele. Além disso, adapta-se a uma ampla gama de tons de pele, o que o torna uma ótima opção para quem deseja experimentar uma mudança de cor sem correr muitos riscos.

“A palavra ‘foxy’ refere-se à raposa, animal que se caracteriza por ter pelo laranja que quando iluminado pelo sol fica com aspecto mais louro”, afirma o Hola, sobre a raiz de seu nome e a popularidade que ganhou. Na verdade, dizem que as buscas por imagens nesse sentido aumentaram mais de 1000% no Pinterest.

Se você está preocupado com a manutenção da cor, não se preocupe. Com os avanços na tecnologia de coloração de cabelo e nos tratamentos de cuidados com os cabelos, manter seu cabelo ruivo radiante e vibrante é mais fácil do que nunca. Certifique-se de usar produtos específicos para cabelos coloridos e realizar tratamentos hidratantes regulares para preservar a intensidade e o brilho da sua cor por mais tempo.