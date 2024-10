Os signos que passam por mudanças na vida após a Lua cheia em Áries

Em 17 de outubro de 2024 uma Lua cheia em Áries ganhou os céus e ainda pode movimentar a vida de alguns signos do zodíaco.

Confira quais são:

Libra

Grandes decisões e mudança de direção na vida. É o momento que algumas relações passam por testes do destino e só sobreviverão as conexões que fazem bem. Tenha coragem para se despedir de algumas coisas e abrir as portas para outras.

Escorpião

A vida irá mudar ou o colocará em reflexão sobre como fazer as coisas de uma nova forma. Muita coisa pode avançar e para isso é necessário cuidar da sua saúde, assumindo o controle da sua vida em todos os sentidos.

Peixes

Ao descobrir o que quer de verdade, é possível definir como a vida se alinhará e começar a concretizar planos. A vida pessoal e profissional começará a passar por transformações visando o alcance das metas.