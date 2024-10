A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Confira a seguir:

Leão – Carta do Mundo

A felicidade pode chegar na sua vida sentimental. Não tenha medo de construir algo estável e que pode durar bastante, pois esse é o momento decisivo para encontrar e manter o amor em sua vida.

Virgem – Carta do Hierofante

É momento de ganhar notoriedade e celebrar sucessos. No entanto, preste a atenção em suas atitudes para que sua reputação não corra risco de ser afetada. Pessoas que não fazem parte do seu círculo podem assumir um papel importante na no seu êxito.

Libra – Carta da Morte

Hora de se deparar com algumas situações não saindo como o esperado, principalmente em questões profissionais e da vida amorosa. É hora de lidar com a frustração de forma madura e saber ter jogo de cintura para superar aquilo que não foi do seu jeito.

Escorpião – Carta do Mago

É o momento de saber colocar sua força e energia no foco correto para conseguir o que deseja. Reflita e não fique perdendo tempo com o que não vale a pena; é hora de consolidar sua energia de realização e seguir em frente.