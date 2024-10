A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

Todas as cartas do Tarot Rider–Waite possuem um lado sombra e com seus arcanos maiores não seria diferente. Pensando nisso, essa tiragem trará um aviso para os signos de acordo com os aspectos negativos de cada arcano.

Sagitário – Carta da Justiça

Momento de encontrar o que procura. Apenas saiba olhar as coisas de forma realista e desenvolva sua coragem e animo para poder fazer parcerias que o ajudem a conseguir melhores resultados. Não se isole.

Capricórnio – Carta do Diabo

Uma relação pode ser muito apaixonada, mas também destrutiva. É importante ter cuidado para não se atrair e esperar reciprocidade de pessoas que não estão prontas para isso.

Aquário – Carta do Juízo Final

Você colherá um resultado muito positivo graças ao bom trabalho ou uma boa ação que foi realizada no passado. Desfrute o merecimento com orgulho e abra as portas da felicidade, por mais que alguns problemas ainda precisem ser resolvidos.

Peixes – Carta da Força

Momento de mudanças e transições em sua vida. Maiores movimentos e energias que trazem novidades no caminho. Não tema mais tomar algumas iniciativas e não se apegue mais ao que não tem espaço em sua vida.