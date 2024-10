4 dicas essenciais para quem deseja empreender no mercado de alimentação fitness

Nos últimos anos, o mercado de produtos e serviços voltados para saúde e fitness tem experimentado um crescimento robusto e contínuo. De acordo com o relatório da Grand View Research, a previsão é de que o mercado global de saúde e fitness atinja impressionantes US$ 45 bilhões até 2027. Este crescimento é impulsionado por uma crescente conscientização sobre a importância do bem-estar, uma demanda crescente por produtos que promovam um estilo de vida saudável, e uma maior adesão a práticas de autocuidado e fitness.

Com o aumento da preocupação com a saúde e a transformação de hábitos de consumo, o mercado saudável e fitness continua a expandir-se, criando oportunidades significativas para aqueles que desejam inovar e oferecer soluções eficazes para o público. Para empreendedores que estão considerando entrar nesse setor promissor, a preparação adequada e um entendimento aprofundado do mercado são essenciais. Charles Formigari, CEO da Nutrata, uma das líderes no mercado de suplementos nutricionais no Brasil, oferece cinco dicas cruciais para quem busca empreender no setor.

1 - Pesquise o mercado

Antes de iniciar qualquer negócio, é de extrema importância que se realize uma pesquisa detalhada sobre o mercado para entender de forma clara e objetiva as necessidades dos consumidores que a marca pretende alcançar. “Identifique as tendências, estude seus concorrentes e, principalmente, conheça o público-alvo. O consumidor atual busca qualidade, transparência e produtos que realmente entreguem o que prometem”, afirma Formigari.

2 - Foque na qualidade dos produtos

A qualidade é um fator determinante no sucesso de uma empresa no mercado saudável. Focar em oferecer produtos com a mais alta qualidade, utilizando matérias-primas rigorosamente selecionadas e investindo em tecnologias inovadoras para atender às expectativas dos clientes, são passos valiosos para o sucesso. A inovação também tem seu papel para se destacar em um mercado competitivo, seja no desenvolvimento de novos produtos ou na criação de experiências diferenciadas para o consumidor final. “A Nutrata, por exemplo, destaca-se por sua certificação FSSC 22000, que confirma a excelência em segurança alimentar e qualidade dos produtos. Embora não seja obrigatória na suplementação nutricional, a busca anual por essa certificação reforça a reputação da marca e cria novas oportunidades de negócios, demonstrando seu compromisso com a qualidade e a saúde dos consumidores”, conta o CEO.

3 - Invista em uma marca sólida

Uma marca sólida e confiável é fundamental para ganhar a confiança do consumidor, e assim é importante investir em estratégias que reforcem a credibilidade e a identidade da marca, com o objetivo de construir uma imagem que transmita segurança, saúde e bem-estar. A transparência na comunicação e o compromisso com a qualidade são elementos que fortalecem essa relação de confiança.

4 - Mantenha-se atualizado e adaptável

O mercado de saúde e fitness é dinâmico e está em constante evolução. “Para permanecer relevante, é essencial estar sempre atualizado sobre as novas tendências, regulamentações e mudanças no comportamento do consumidor. Adaptar-se rapidamente a essas mudanças pode ser a diferença entre o sucesso e o fracasso”, aconselha o empresário. Empreender no mercado saudável exige conhecimento especializado, a capacitação e estudo constante são essenciais para estar à frente das inovações e tendências.

Com essas dicas, Charles Formigari reforça a importância de estar preparado e focado em oferecer valor real ao consumidor. “O sucesso no mercado saudável e fitness não vem apenas de boas ideias, mas de uma execução impecável, baseada em qualidade, inovação e compromisso com o bem-estar do cliente”, conclui.

