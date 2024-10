Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer para esta sexta-feira (18)

Confira aqui as revelações do tarot, nesta sexta-feira (18), para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O Tarot de hoje destaca para o signo de Áries que é necessário economizar para cortar com a fase de dívidas. Tome cuidado com fofocas no seu círculo cotidiano e não fale demais.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

O Tarot destaca que o ressentimento não alimenta o espírito. É necessário perdoar e esquecer; só assim será possível seguir em frente.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

Nesta fase, chegarão novas oportunidades de projetos que lhe trarão mais renda. Deixe a indecisão de lado; você terá abundância e estabilidade.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

No amor, você continuará conquistando, mas apenas relacionamentos temporários. Você tem tenacidade e sempre consegue o que deseja, mas às vezes é levado pela indisciplina, incapacidade emocional e desconfiança.

