A maior Superlua de 2024 e as vibrações positivas que atrai 5 signos do zodíaco

No último dia 17 de outubro entramos na Lua Cheia, mas com uma particularidade, será a maior e mais brilhante do ano de 2024 e carregada de energia positiva que alguns signos devem aproveitar para progredir e empreender novos projetos.

ANÚNCIO

Áries

A energia e o ímpeto que você tem para resolver qualquer situação que surgir em sua vida estarão 100 por cento com essas boas vibrações da Superlua de outubro. Sua força de vontade e seu desejo de seguir em frente serão o motor para não se deixar derrotar por nada nem por ninguém. É um excelente momento para pensar em si mesmo, em uma mudança emocional e em se dar a oportunidade de sair e se cercar de pessoas positivas. O amor está mais perto do que você imagina, então abra sua mente e seu coração para essa nova possibilidade.

Câncer

É fundamental ter vontade de trabalhar em equipa e compreender que é a melhor forma de atingir os objetivos que se propõe. Não deixe a arrogância te invadir, pelo contrário, aceite conselhos para que você possa avançar com sucesso naquilo que deseja. Só existe uma vida e você tem todo o direito de aproveitá-la, então pare de sofrer por uma pessoa que não te merece e olhe ao seu redor, há muitos que dariam tudo para estar ao seu lado. Se você enfrentar cada desafio com as melhores vibrações, obterá resultados muito positivos para avançar com sucesso e progredir.

Libra

Se você sente que não quer mais continuar carregando a culpa dos outros, então chegou a hora de deixar ir e aceitar novas oportunidades que lhe permitam avançar para um futuro próspero. Deixe de lado a negatividade e respire fundo para fazer aquela mudança de atitude que você precisa para que os caminhos do progresso se abram. Você conta com o apoio da sua família para tornar realidade aquele projeto que você tem em mente. O amor está muito perto de você, basta você se dar a oportunidade e também dar para aquela pessoa que quer te conquistar.

Sagitário

Não resista às mudanças, elas são necessárias para se purificar das más energias e tomar novos rumos que lhe permitam seguir em frente e viver novas experiências. Às vezes o caminho tem obstáculos que só você deve superar e você consegue isso confiando em suas habilidades e inteligência para resolver qualquer conflito ao longo do caminho. É verdade que desapegar não é fácil, mas é essencial para o seu crescimento. Lembre-se de que cada transformação, por menor que seja, ajuda você a liberar o que não lhe serve mais e contribui para o seu desenvolvimento pessoal.

Aquário

Você queria ser autônomo e independente nas suas decisões e conseguiu isso com muito esforço e dedicação, agora é hora de seguir no caminho, mas com a generosidade e a humildade que o caracterizam. Não deixe que alguém que não valoriza todo o seu sacrifício imponha a sua vontade sobre você. Não, você é um ser de luz e merece ter ao seu lado alguém que te valorize e te ame com seus defeitos e virtudes. Carregue-se com a energia positiva desta Superlua e não permita que seu caminho seja interrompido pela negatividade alheia.