Os signos do zodíaco que podem crescer com a Lua Cheia em Áries

Assim como a Lua cresce e alcança seu máximo no signo de Áries em 17 de outubro de 2024, alguns signos podem receber essa energia e podem evoluir bastante em suas vidas.

Confira quais são:

Áries

A energia da Lua cheia em Áries o fará refletir sobre o seu crescimento e a sua identidade agora. É um momento de compreender a confiança em si mesmo e os caminhos para se tornar cada vez mais alinhado com aquilo que quer ser para o mundo e para si mesmo.

Touro

Você pode se sentir muito consciente e até orgulhoso do trabalho que fez para ser ainda melhor. Se a sensação é oposta, chegou o momento de priorizar o cuidado com aquilo que realmente importa em sua vida e ouvir mais as próprias necessidades e intuição.

Câncer

Momento de entender a vida que deseja levar e as intenções que são verdadeiras. É preciso julgar tudo com calma e clareza para se libertar de sentimentos que ainda o travam de alguma forma. Permita que seu legado seja de sucesso por meio de ações sinceras.