O corte de cabelo que NÃO deve ser usado atualmente ou pode te envelhecer 10 anos

No mundo da moda e da beleza, as tendências vêm e vão em uma velocidade vertiginosa. É por isso que em outubro de 2024, alguns cortes de cabelo anteriormente populares perderam relevância, enquanto novas tendências frescas e versáteis estão dando o tom e você deve conhecê-las.

Qual corte de cabelo NÃO usar em outubro de 2024?

Um dos estilos que você definitivamente deve evitar este ano é o clássico bob extremamente reto. Embora esse corte tenha sido por muito tempo sinônimo de sofisticação e elegância, atualmente é percebido como muito estruturado e rígido.

Em outubro de 2024, bobs com mais movimento e pontas levemente texturizadas são a pedida certa para exibir um look moderno e casual.

Principalmente se você pretende incorporar franjas ao seu estilo, evite as densas e grossas que cobrem completamente a testa, pois não estão mais na moda. Em vez disso, opte por franjas suaves e desgrenhadas que acrescentam leveza e versatilidade ao seu look.

O mesmo vale para madeixas longas, retas e sem vida, que também estão fora de moda no momento. Cabelos sem camadas podem ficar lisos e sem movimento, o que não se alinha com as tendências dinâmicas e atuais.

Para manter o visual fresco e atualizado, considere adicionar texturas suaves e leves ao cabelo para criar um look casual alinhado com as tendências predominantes em outubro de 2024. Evite bobs extremamente retos, franjas densas e cabelos longos e sem camadas.

Opte por estilos mais naturais, fluidos e dinâmicos para agregar anos de juventude e frescor ao seu visual, o que também tira os anos dos ombros, suaviza seus traços e permite que você se adapte ao que se usa hoje, dando a sensação de que o tempo não. isso não vai acontecer com você.