Horóscopo de hoje para curar feridas e receber amor nesta quinta-feira, 17 de outubro

Áries

Encare as coisas com calma, mas com consistência, essa é a chave para estar em harmonia no seu trabalho. Não fique preso ao passado porque ninguém se aproxima de você por medo da rejeição. Vire a página para que as bênçãos cheguem a você e a uma pessoa que te valoriza.

Touro

Mudanças na vida são necessárias para crescer e isso está acontecendo com você, então deixe o medo e siga em frente. Estude bem uma nova proposta, ela tem perspectivas muito boas. Aumente sua paciência porque suas reclamações incomodam seu parceiro e você está causando uma situação muito complicada.

Gêmeos

Você vai enfrentar vários problemas que com força de vontade resolverá. Lembre-se de aplicar sua inteligência e ter serenidade para comunicar o que você considera não certo. Alguém ao seu redor quer te conquistar, mas isso não combina com você. Cuidado, às vezes é melhor olhar para o outro lado e não se desesperar.

Câncer

Você vai resolver os problemas que está apresentando no trabalho, basta ter paciência e tolerância porque tem gente que não tem a mesma disposição que você. Você está em um plano de conquista e isso o deixa animado e entusiasmado.

Leão

No trabalho as coisas vão muito bem, mas é preciso trabalhar mais para unir a equipe em um único objetivo, produzir. A harmonia deve ser o seu principal motivo para ter um relacionamento saudável. Um membro da família está procurando você porque está com problemas e precisa da sua ajuda. Você é o único com poder para fazer isso.

Virgem

Você está em um momento muito produtivo e todo esse esforço que fez o ajudará a consolidar sua economia e a poder investir para um futuro próspero. Pare de se deixar levar pelos impulsos e procure uma forma de resolver as divergências com seu parceiro para estar em harmonia.

Libra

Você tem que colocar toda a sua energia em projetos para atingir a meta que estabeleceu para si mesmo. Você ficará muito bem desde que saiba administrar suas finanças. Uma nova ilusão surge em sua vida com alguém muito próximo de seu ambiente. Isso fará você sair do passado.

Escorpião

Você deve tomar a decisão de se afastar ou permanecer no lugar, avançar ou não depende disso. Se eles lhe oferecerem algo melhor, aceite porque traz perspectivas muito boas. A monotonia prejudica o seu relacionamento, saia daí e procure aventura para ter um relacionamento saudável.

Sagitário

Você está pensando em se tornar independente e ter seu próprio negócio. É hora de tomar a decisão e seguir em frente. Você está tão focado em seu crescimento profissional que está negligenciando seu parceiro. Dedique-se também à paixão.

Capricórnio

Você tem uma nova oportunidade, mas deve tomar uma decisão logo. Não é ruim para você onde você está, mas eles oferecem a mudança que você precisa para seguir em frente e crescer. Tenha coragem de dizer ao seu parceiro que você não quer ficar ao lado dele porque outra pessoa preenche seu coração.

Aquário

Estão chegando mudanças de emprego que permitirão que você cresça e melhore sua economia, mas tome cuidado para não sentir que tem mais poder para atacar aqueles que não deveria. Você tem que ouvir sua intuição e se permitir a oportunidade de sentir e amar sem condições. Seu coração está saudável para dar esse passo.

Peixes

Decisões precipitadas trazem consequências que você não quer assumir, por isso reflita e analise muito bem cada passo que deseja dar para progredir. Pare de ficar preso ao passado e aproveite esta nova oportunidade que a vida lhe oferece.