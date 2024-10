Lua do Caçador 2024: conheça os detalhes desse fenômeno astronômico do mês de outubro

Como acontece todos os meses, o nosso espaço exterior infinito apresenta eventos astronômicos espetaculares para admirar e a Lua também terá os seus neste mês de outubro. Nesta ocasião, será mais uma Superlua que nos chamará a atenção pela sua beleza e esplendor.

Neste mês de outubro é esperada a Lua Cheia do Caçador, que também será uma Superlua e também a mais brilhante do ano.

O que é a Lua Cheia do Caçador e o que ela tem a ver com a Superlua?

A Lua cheia do Caçador é a primeira Lua cheia a aparecer depois da Lua da Colheita, e seu nome tem raízes nas antigas tradições do hemisfério norte. Este fenômeno pode ocorrer em outubro ou novembro, dependendo de quando ocorre o equinócio de outono.

O nome Lua do Caçador é dado porque civilizações antigas aproveitavam esta fase lunar para caçar. Era o momento perfeito para se preparar para o inverno, quando as temperaturas começaram a cair e sair em busca de comida se tornou uma tarefa muito mais complexa e perigosa.

Além desse nome, a Lua de Outubro também é conhecida como Lua Sanguínea ou Lua de Sangue, em referência ao sangue derramado durante a caça. Os nativos americanos também lhe deram outros nomes, como Lua do Arroz Seco, Lua Geada e Lua Migratória, porque as aves estavam iniciando sua migração para climas mais quentes.

Além do fenômeno natural em si, a Lua do Caçador é repleta de simbolismo. Antigamente, as civilizações dependiam deste momento para garantir a sua sobrevivência durante o inverno, por isso as energias em torno deste evento são particularmente especiais.

Segundo cálculos, a Lua estará a uma distância de 357.364 quilómetros da Terra, consideravelmente mais próxima do que a sua distância média de 384.400 quilômetros. Esta Superlua de outubro pode começar a ser aproveitada na noite de 16 de outubro, quando a Lua começa a surgir no horizonte.