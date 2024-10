Horóscopo semanal dos comprometidos para os 12 signos do zodíaco

A terceira semana de outubro de 2024 começa e estas são as energias que tendem a influenciar a vida amorosa dos signos comprometidos. Confira quais são:

ANÚNCIO

Áries

Aprenda a dar espaço para o amor e as coisas lindas que ele pode trazer para a sua vida. Não se complique mais e coloque as coisas em ordem.

Touro

Comece a colocar os pés no chão e evite desestabilizar a vida por ilusões. Cuidado para não ter que enfrentar sérias consequências por dizer algo sem pensar.

Gêmeos

Cuidado com os problemas que surgem por tensões do momento e crescem. É preciso saber resolver as diferenças com paciência e sem perder tanto tempo.

ANÚNCIO

Câncer

Não deixe que as mágoas destruam sua relação e busque maneiras de curar para viver essa nova realidade que pode ser complemente nova e agradável.

Leão

Cuidado com pessoas que se aproximam do seu relacionamento para fazer fofocas e criar problemas.

Virgem

Reencontros podem acontecer e balançar seu coração. É hora de se abrir para harmonizar ainda mais as relações.

Libra

Comece a melhorar sua vida tirando pessoas tóxicas e negativas dela. Abra novos caminhos para evoluir como deseja.

Escorpião

É hora de sair e expandir as mentes para superar um passado que afetou a relação. As amizades podem ter um papel importante.

Sagitário

Entendo os espaços e independência para melhorar a relação. Ouça a intuição. Aumento do desejo entre o casal.

Capricórnio

Saídas e viagens que podem dar ainda mais energia a relação. Compartilhando a vida e vivendo ainda mais a relação. Decisões.

Aquário

Uma nova disposição e o destino apontando para uma saída de problemas. Protegendo o amor com palavras e atitudes.

Peixes

Mudanças de comportamentos por recordações do passado. Novos lugares e momentos para aproveitar a vida e fazer boas lembranças.