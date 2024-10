Esses são os problemas de relacionamento que NÃO PODEM ser resolvidos com o casamento

Existe coisa melhor do que estar em um relacionamento com a pessoa que você ama? É sobre ter alguém para partilhar os altos e baixos da vida, os medos e inseguranças, e fazer planos para o futuro, como o casamento, por exemplo.

No entanto, muitas pessoas acreditam que casar muda a vida através do compromisso e não é bem assim. Subir ao altar com dúvidas é aceitar diversos problemas, por isso, que tal conhecer alguns que não podem ser resolvidos após o casamento? Confira 5 a seguir, de acordo com o portal Soy Carmín:

Falta de compromisso e/ou infidelidades

A pessoa que está ao seu lado não mudará ao se casar com você. Ela não será mais fiel e não será mais presente ou mais detalhista, pois se não nasceu antes no namoro, não acontecerá automaticamente depois.

Se a sua insistência em casar é para que esse detalhe mude, não será assim. O outro muda quando sente, não quando outras pessoas – inclusive você – pedem.

Situação econômica

Mesmo que a outra pessoa tenha uma posição econômica melhor, se você se casar para ter isso, ela poderá mais tarde aproveitar o fato de ter lhe dado uma melhor qualidade de vida para te forçar a fazer o que ela quer ou pior.

Por isso, antes de casar, é muito importante que você fale sobre economia e distribua responsabilidades, obrigações e limites, para que depois ninguém saia com ‘não sabia’.

Inseguranças pessoais

Se você se sente só e que a outra pessoa dá sentido à sua vida ou que tudo fica melhor porque ela está ali, isso não vai mudar porque você se casa. Seu amor próprio, autoestima e felicidade são pessoais. Se você formalizar um compromisso e tiver esses vazios emocionais, mais tarde poderá ser alvo de abusos.

O relacionamento com os sogros

Muitas vezes sentimos que a família da pessoa que está ao nosso lado nos torna menos porque somos apenas namorada, e pensamos que depois do casamento haverá mais respeito, mas não é o caso.

A realidade é que esse processo não muda o seu lugar, mas o seu companheiro deve lhe dar esse respeito para que seus pais e toda sua família façam o mesmo.

Filhos

É muito comum um casal se casar pela pressão de descobrir que estão à espera de um filho, mas não consideram as consequências pessoais que isso tem para cada um e como é difícil se adaptar à vida com uma criança.

Por isso, embora em primeiro momento sintam que é a coisa certa a fazer, estão dando esse passo com dúvidas sobre a relação e os problemas podem explodir depois.

Vocês podem ser bons pais sem ser casados. Qualquer psicólogo dirá que o importante para um filho é ver os pais felizes porque aprendem pelo exemplo e não apenas pelo que dizem a ele.