O guru mandou avisar para os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo.

ANÚNCIO

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Sagitário – Carta da Transgressão

Comece a sair das relações e pensamentos que o intoxicam e só funcionam baseados em ilusões e interesses que não são nobres. É hora de usar seu tempo para se dedicar a construir uma vida prospera, mas também pacífica. Os caminhos se abrirão muito mais quando suas decisões forem baseadas na honestidade com você mesmo e os outros.

Capricórnio – Carta da Criatividade

Comece a dar passos e criar tempo para aquilo que importa no presente e irá formar seu futuro a partir agora. O passado precisa ser superado, pois não deve mais bloquear seu caminho de sucesso. Recupere sua energia, brilho e movimento para viver novas conquistas.

Confira mais:

ANÚNCIO

O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru mandou avisar para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

A palavra que guia a intuição de cada um dos 12 signos do zodíaco

Aquário – Carta Experimentando

Passo por passo caminhe em novos lugares e experimente coisas diferentes em sua rotina. Ao se abrir mais a aventuras e novidades, é possível se entusiasmar novamente e deixar a criatividade fluir naturalmente. Sua paciência e consciência com o presente melhorará sua qualidade de vida.

Peixes – Carta da Abundância

Saiba cuidar da sua saúde e energia para não se desgastar, pois isso o impede de aproveitar as coisas lindas do presente e as oportunidades valiosas que irão chegar. Desapegue e retire da sua rotina aquilo que coloca sua mente no limite. Comece a zelar sua paz para que a prosperidade seja desbloqueada e as boas ideias se realizem.