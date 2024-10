O guru mandou avisar para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

O guru e líder espiritual indiano Osho criou um oráculo capaz de refletir o momento e trazer mensagens importantes para o que estamos vivendo,

Confira as mensagens dessa semana para os signos a seguir:

Leão – Carta O Renascimento

É o momento de recuperar a sua força e graça para viver com a leveza de quem aproveita a cada segundo e as oportunidades com otimismo. Olhe além das limitações, seja rebelde e curioso para poder fazer descobertas muito valiosas.

Virgem – Carta A Culpa

Lembre-se que nem todo pensamento que passa por sua mente é só seu, mas a responsabilidade de desapegar do que não vale a pena sempre será sua. Com a união e a coragem, saia de mágoas e culpas que o atormentam. Você terá o apoio que precisa.

Libra – Carta A Fonte

Use sua energia com poder, mas também saiba ir, passo por passo, seguindo seu caminho atentamente. Ao compreender a estrada que trilha e voltar sua visão para a sua própria vida, comparações e ilusões envolvendo outras pessoas serão superadas.

Escorpião – Carta A Harmonia

Algumas finalizações de ciclo o permitem analisar possibilidades e usar ainda mais a intuição. Não seja resistente a mudança e encare novos desafios com o otimismo de quem está na vida para aprender e aproveitar as aprendizagens. A harmonia chegará logo!