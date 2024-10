As revelações do tarot para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião nesta nova semana

Confira as novas revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião.

Signo de Leão – De 23 de julho a 22 de agosto

Não se meta em problemas que não são seus, procure forças suficientes para alcançar seus objetivos. O tarot também recomenda que é necessário deixar essas amizades tóxicas.

Signo de Virgem - De 23 de agosto a 22 de setembro

É necessário soltar aquele parceiro ou amigo que não te ajuda em nada. Nesta fase, você está em um momento de crescimento, de ter mais estabilidade econômica.

Signo de Libra – De 23 de setembro a 22 de outubro

Em uma fase muito positiva para o signo de Libra, o tarot destaca que devem surgir novas propostas de trabalho, alinhado com um aumento importante nas finanças.

Signo de Escorpião - De 23 de outubro a 21 de novembro

É necessário estar com tudo em dia na hora de ir atrás dos seus objetivos. Você conhecerá pessoas importantes que o ajudarão a se desenvolver, então não perca tempo. Lembre-se de que quem fica com raiva, perde.

Texto com informações do site AS MÉXICO