Carolina Herrera 2025: de blusas e calças a estampas elegantes, as tendências da estilista

2025 parece ser um ano cheio de elegância segundo Carolina Herrera. A estilista já fez sua proposta para as próximas tendências que usaremos com uma coleção que mescla estampas florais, peças clássicas e outras mais leves para os dias quentes.

Entre as propostas encontramos blusas elegantes, calças capri e estampas que se entrelaçam no monocromático. Cores vibrantes, tons mais clássicos como preto e branco e cortes sóbrios fazem parte, segundo a Glamour.

Entre as tendências que marcarão o ano de 2025, segundo Carolina Herrera estão:

A elegante blusa branca

Destaca-se como o look mais sofisticado da passarela, destacando a importância de investir em uma blusa branca de alta qualidade e que dure no tempo. Quer seja combinado com uma saia curta ou com calças largas, este elemento é uma peça chave em qualquer guarda-roupa.

A renda preta

A renda, símbolo de elegância e sensualidade, reflete uma provocação sutil ao revelar a pele de forma discreta e fará parte dos nossos looks noturnos.

Calças capri

Um clássico intemporal que continua válido em 2025, apresentando-se como uma opção ideal para os dias quentes pelo equilíbrio entre frescura e elegância.

Os tons

A fusão do vermelho intenso com os tons rosa cria uma dualidade romântica e vibrante, reforçando a ideia de que o vermelho pode ser complementado com outras cores protagonistas para adquirir novas dimensões.

O vestido camisa

Uma das peças mais requintadas para o verão, com silhuetas assimétricas e mangas marcadas, oferecendo versatilidade para qualquer ocasião, seja elegante ou casual dependendo da sua combinação.

Mistura de estampas

Carolina Herrera nos surpreende com o mix harmonioso de estampas em sua coleção, fundindo diversos formatos através da paleta de cores para criar looks únicos e completos.

As propostas de Carolina Herrera para 2025 convidam-nos a explorar a moda de forma criativa e sofisticada, levando a elegância a outro nível através das últimas tendências e reinterpretações de clássicos intemporais.