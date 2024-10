O baralho espanhol mandou avisar os signos de Sagitário, Capricórnio, Aquário e Peixes

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Confira a seguir:

Sagitário – Carta 12 de Ouros

Cuidado com pessoas interesseiras ou com sua tendencia a focar muito no material e esquecer de aspectos mais profundos. Pessoas frias e calculistas podem se fazer de aliados apenas para alcançar objetivos individuais. É hora de olhar para o presente com mais atenção.

Capricórnio – Carta 8 de Copas

Um relacionamento amoroso muito importante pede seu foco e coração livre agora. É momento de estabilidade e oportunidades que trarão muita felicidade no amor e na vida profissional. Aproveite e se dedique a nutrir as coisas boas.

ANÚNCIO

Aquário – Carta 11 de Paus

Sua rotina e atividades importantes, como trabalhos, projetos e estudos, passarão por mudanças. Chance de viagens, mas também de distanciamento de algo que não estava funcionando mais em sua vida. Os signos de destaque são Áries, Leão ou Sagitário.

Peixes – Carta 11 de Ouros

Uma mudança muito importante e que terá dinheiro relacionado. Viagens e movimentação na vida que marca uma etapa nova. Os signos de destaque são Touro, Virgem ou Capricórnio.