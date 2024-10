Alerta dos Guardiões para a vida amorosa dos signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer, principalmente na vida amorosa.

Confira a seguir:

Áries – Carta da Pomba Gira Maria Padilha

Momento de muito poder de atração para os solteiros e lealdade na vida dos comprometidos. Preserve a verdade e o carinho para que as conexões possam evoluir e se nutrir de coisas boas. Evite se envolver em situações traiçoeiras e que são motivadas somente por outros interesses que não tem nada a ver com os sentimentos.

Touro – Carta Exu Tranca Rua

É com honestidade e autoestima que as coisas irão para frente em um bom caminho. Quem se aproveita das fragilidades das outras pessoas e as prejudica será afastado. Tenha em mente e no coração o desejo de realizar boas ações, pois isso é o que atrairá o melhor.

Gêmeos – Carta Exu Tiriri

Alguém pode chegar em sua vida com boas intenções e boas notícias movimentam sua vida amorosa. É hora de aproveitar o presente e não se lamentar mais pelo passado. Evite se envolver em mentiras e triângulos amorosos, pois é a única coisa que pode tirar sua sorte agora.

Câncer – Carta exu das 7 Encruzilhadas

Uma relação de apoio e dedicação sincera. É hora de nutrir as coisas boas e não deixar mais a insegurança motivar manipulações ou disputas de poder acabar com relações que possuem tudo para ser muito positivas.