Confira as revelações do tarot para Áries, Touro, Gêmeos e Câncer nesta nova semana

Confira aqui as revelações do tarot, para está nova semana, para os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer.

Signo de Áries – De 21 de março a 19 de abril

O ‘Ás de Ouros’ revela que será uma semana de sucesso, cheia de conquistas, podendo seguir em frente, afastando energias negativas. Aproveite esta nova fase ao máximo.

Signo de Touro – De 20 de abril a 20 de maio

Chegou a hora de você brilhar mais do que nunca, não pare, para que você consiga alcançar o que deseja. Será uma semana em que chegará uma nova oportunidade laboral.

Signo de Gêmeos – De 21 de maio a 20 de junho

A carta ‘O Louco’ do tarot revela que este é um período de amadurecimento, tornando a semana muito especial. É importante refletir sobre o que você deseja para sua vida.

Signo de Câncer – De 21 de junho a 22 de julho

O tarot de hoje destaca para o signo de Câncer que você está em um momento de crescimento, no qual deve ser mais original e agir para realizar suas metas.

