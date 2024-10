Comprar ou alugar imóveis: o que mais vale a pena?

Uma das maiores dúvidas de quem está em busca de um imóvel é o que vale mais a pena: comprar ou alugar? A decisão depende dos objetivos de cada um e do momento do mercado imobiliário. De acordo com o diretor de expansão da Apolar Franquias, franqueadora imobiliária com mais de 90 franquias, Marco Vieira, são avaliados fatores como planejamento financeiro, por ser um grande valor investido, e quais são os objetivos com o imóvel naquele momento.

Para o mercado de compra e venda de imóveis, os números mostram um cenário de expansão. Segundo os dados do levantamento mais recente divulgado pelo Sindicato da Habitação do Estado de São Paulo (Secovi-SP), no acumulado dos 12 meses, o número de vendas registrado foi de 62.632 unidades. Segundo os especialistas, as vendas de imóveis residenciais novos no estado superaram o total lançado no segundo trimestre.

“Com a valorização do setor e a demanda de imóveis para locação local, aumentam as oportunidades, principalmente para quem está à procura de imóveis para fins de investimento. O mesmo vale para os compradores que estão com uma estabilidade financeira mais sólida e planejam se estabelecer na cidade que pretende construir um patrimônio”, destaca o especialista.

Por se tratar de um grande valor agregado, Marco Vieira ainda pontuou outros tópicos que devem ser avaliados na hora da decisão de compra ou venda, além dos objetivos do cliente e as condições do mercado imobiliário local: as taxas de financiamento, pois em períodos de juros baixo, a modalidade se torna mais acessível para compradores e, consequentemente, a busca é maior.

Já em períodos de juros mais altos, o aluguel tende a ser mais vantajoso. Outro ponto que deve ser levado em conta, de acordo com o especialista, é a condição da propriedade, pois casas e apartamentos bem conservados e localizados nos bairros mais procurados costumam ser mais valorizados.

Por outro lado, também há condições vantajosas para quem se identifica com a locação. “Em situações que o comprador não quer se comprometer com um investimento a longo prazo ou tem planos de se mudar para outra cidade, o aluguel permite que essa transição de residência seja mais fácil. Ainda como uma característica do aluguel, a manutenção e reparos costumam ser responsabilidade do proprietário, o que pode ser benéfico para o locatário”, finaliza o diretor de expansão do Grupo Apolar.

Marco Vieira ainda explica que o ponto inicial vai depender dos objetivos do cliente. Por isso, o atendimento personalizado é crucial para que a decisão de compra ou venda seja a mais assertiva possível.

