A manicure craquelada está de volta nesta temporada: 5 ideias para aderir à tendência

Assim como outras tendências de moda e beleza que arrasaram no início do terceiro milênio, a manicure craquelada teve um ressurgimento inesperado, mas muito forte, durante este ano de 2024.

ANÚNCIO

Caso não se lembre, as unhas craqueladas são designs criados com um esmalte especial que se fragmenta após ser aplicado sobre a unha e tiveram seu auge no início da década de 2010.

Naquele momento, eram tão inovadoras que os manicures acreditam que não apenas empoderaram aqueles que faziam suas unhas, mas também abriram caminho para a evolução da arte de unhas como a conhecemos.

A manicure craquelada teve sua época de glória na década de 2010 | (Instagram: @meowyjanna)

"O esmalte craquelado é uma fórmula única que utiliza sílica e níveis mais altos de solventes para secar aproximadamente 10 vezes mais rápido do que o esmalte normal. Conforme seca, ele encolhe, fazendo com que o esmalte se quebre e revele aqueles designs legais e quebrados que todos nós amamos", explicou Rebecca Isa, diretora criativa da Zoya, à revista Byrdie.

Em seu segundo renascimento, a manicure craquelada já deu origem a outras microtendências (como as famosas lava nails) e cada vez mais pessoas querem experimentar fazendo essa manicure.

No final das contas, o esmalte craquelado não é apenas divertido e chamativo, também é muito versátil, o que significa que é possível criar desde manicures minimalistas até estilos glamorosos com sua ajuda.

5 ideias de unhas craqueladas para usar em qualquer estação

Além de sua aparência incrível, eles também são muito fáceis de fazer. No entanto, se você precisar de um pouco de inspiração, aqui estão cinco ideias de unhas craqueladas para experimentar quando quiser.

Unhas craqueladas no estilo ombré

A manicure craquelada teve sua época de glória na década de 2010 | (Instagram: @meowyjanna)

Unhas craqueladas com base metálica

A manicure craquelada teve sua época de glória na década de 2010 | (Instagram: @meowyjanna)

Unhas craqueladas em cor neon

A manicure craquelada teve sua época de glória na década de 2010 | (Instagram: @meowyjanna)

Unhas craqueladas no estilo casca de árvore

A manicure craquelada teve sua época de glória na década de 2010 | (Instagram: @meowyjanna)

Unhas craqueladas descontínuas