5 dicas para melhorar a qualidade do ar na sua casa

O tempo seco e a baixa umidade do ar, com a poluição, favorecem infecções, ardência e ressecamento dos olhos, boca e nariz, principalmente em crianças, idosos e doentes crônicos. Além disso, agrava significativamente o quadro de doenças respiratórias, entre elas a rinite, a bronquite e a asma. Isso porque, o ar seco desidrata as mucosas do nariz, garganta e faringe, o que pode ocasionar inflamações.

Para melhorar a qualidade do ambiente, nessas situações, uma boa alternativa são os umidificadores de ar que, desde os modelos mais simples, podem trazer benefícios à saúde. No entanto, é muito importante saber usá-los corretamente - conforme pondera o Dr. Arnaldo Tamiso, otorrinolaringologista do Hospital Paulista, referência em saúde de ouvido, nariz e garganta.

“Quando o aparelho fica ligado por períodos longos causa um excesso de umidade, o que pode trazer mais problemas do que o alívio, uma vez que os fungos e bactérias se proliferam em alta umidade”. O ideal, de acordo com ele, é ligar o aparelho com antecedência de três a quatro horas para, quando for deitar-se, já ter uma situação boa de umidade no ambiente. Caso opte por dormir com o equipamento ligado, a recomendação é mantê-lo na intensidade mínima durante à noite e deixar uma porta aberta do ambiente para o escape do excesso é fundamental para ter os efeitos benéficos.

Outra opção são os ionizadores (dispositivos que servem para purificar o ar e neutralizar cargas estáticas), que também funcionam bem para as pessoas alérgicas a ácaros e fungos. Além disso, os aparelhos mais novos e modernos já contam com umidificação.

De qualquer forma, caso você não tenha essas ferramentas, é possível elevar a umidade do ar usando toalhas de rosto úmidas perto do leito, ou colocando pequenas quantidades de água em fôrmas de alumínio, para formarem uma espécie de espelho d’água e estimule o processo de evaporação. “Também é muito importante beber água e hidratar o nariz com soro para combater o ar seco”, acrescenta o Dr. Tamiso.

Resumo das dicas:

1. Os umidificadores de ar podem trazer benefícios à saúde. No entanto, é muito importante saber usá-los corretamente. O ideal é ligar o aparelho com antecedência de três a quatro horas para, quando for deitar-se, já ter uma situação boa de umidade no ambiente;

2. Caso opte por dormir com o equipamento ligado, a recomendação é mantê-lo na intensidade mínima durante à noite e deixar uma porta aberta do ambiente para o escape do excesso é fundamental para ter os efeitos benéficos;

3. Outra opção são os ionizadores (dispositivos que servem para purificar o ar e neutralizar cargas estáticas), que também funcionam bem para as pessoas alérgicas a ácaros e fungos;

4. Também é possível elevar a umidade do ar usando toalhas de rosto úmidas perto do leito, ou colocando pequenas quantidades de água em fôrmas de alumínio, para formarem uma espécie de espelho d’água e estimule o processo de evaporação;

5. É essencial, contudo, é beber bastante água durante todo dia e hidratar o nariz com soro para combater o ar seco.

