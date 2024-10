Relacionamento: 5 atitudes que você NUNCA deve ter depois de uma briga com seu parceiro

Uma das coisas mais especiais desse mundo é estar em um relacionamento romântico com a pessoa que você ama. É sobre ter alguém para dividir as dificuldades da vida, confiar os medos e as inseguranças, e fazer planos para o futuro.

No entanto, é importante destacar que todas as relações passam por altos e baixos e conflitos fazem parte do processo. Mas resolvê-los de forma assertiva é uma característica dos casais maduros.

Por isso, há algumas atitudes que jamais deveriam ser tomadas depois de uma briga. Que tal conhecê-las agora mesmo? Confira 5 a seguir, extraídas do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Esperar que a situação se resolva

Com o passar das horas ou dos dias, o problema pode não ser o centro das suas atenções, mas isso não significa que esteja resolvido. Evitar um assunto para não falar sobre ele só traz problemas e ressentimentos futuros que podem ser salvos com uma boa conversa.

Culpar um ao outro

Quando o problema já existe, pouco importa quem é o culpado. Se ambos estão dispostos a encontrar uma solução, o melhor que podem fazer é conversar e chegar a um acordo. Claro que depende de qual falha estão lidando.

Há algumas que não têm volta, principalmente aquelas que machucam. Lembre-se: perdoar não significa avançar no relacionamento. Você perdoa pela paz de espírito e isso muitas vezes implica um distanciamento saudável.

Procurar momentos inapropriados

Por momentos inapropriados quer dizer desejar falar sobre os problemas a serem resolvidos na frente de pessoas que não têm nada a ver com a vida de ambos ou com um dia para curtirem juntos. O que vocês têm para conversar é feito quando estão calmos, só os dois e com muita disposição.

Tentar se vingar

A vingança não é o melhor caminho que você e seu parceiro podem escolher para lidar com os problemas do relacionamento, pois na maioria dos casos cai em atitudes infantis ou comportamentos imaturos que prejudicam não só a relação, mas também a pessoa que a pratica.

Responder com gritos

Gritar nunca é sinônimo de resolver problemas, porque obviamente todos ficamos na defensiva quando alguém fala conosco de forma abrupta. Falar sobre problemas de relacionamento deve ser feito de maneira calma, madura e sem elevar o tom de voz ofensivamente.