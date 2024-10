‘Geração prateada’: shopping realiza desfile com modelos 50+ na Zona Leste de São Paulo

O Shopping Penha, localizado na Zona Leste de São Paulo, realiza neste sábado (5), a partir as 17h, a segunda edição do “Fashion Tour”, um desfile democrático que contará com modelos de 50 anos ou mais. No evento, serão apresentadas as tendências de moda do verão 24/24, buscando valorizar a autenticidade, conforto e estilo para o público sênior, chamado de “geração prateada”.

“Este desfile é mais do que uma apresentação de moda, é um manifesto que coloca a geração prateada no centro das atenções, mostrando que estilo e autenticidade não têm idade. Nossa missão é valorizar esses consumidores e oferecer uma moda que realmente converse com suas vivências”, afirma Reginaldo Fonseca, CEO da Cia. Paulista de Moda, organizadora do evento.

No total, o desfile itinerante conta com 25 modelos, entre homens e mulheres, que foram escolhidos em sua maioria entre os participantes dos projetos “Viva Bem” e “CONVIVA”, ações do shopping que incentivam a prática de exercícios físicos para pessoas da terceira idade e workshops com diversos temas.

Thaise Scaramucho, coordenadora de marketing do Shopping Penha, afirma que a geração prateada ganha cada vez mais relevância no universo da moda e a nova edição do “Fashion Tour” é reflexo dessa tendência.

“É uma alegria poder proporcionar um espaço onde a moda é inclusiva e reflete a diversidade dos nossos consumidores. O sucesso da primeira edição mostrou o quanto esse público valoriza eventos que reconhecem sua importância e singularidade. Apresentar aos nossos frequentadores esses modelos de 50 até 85 anos desfilando pelos corredores do Shopping Penha reforça nosso compromisso em oferecer experiências que celebram todas as faixas etárias”, destaca.

O desfile será nos corredores do Shopping Penha, que fica na Rua Dr. João Ribeiro, número 304, em Penha de França, na Zona Leste de São Paulo, e poderá ser conferido gratuitamente.