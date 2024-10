Esse é o ritual com arroz que você deve fazer toda sexta-feira para atrair dinheiro

Não tem nada pior do que começar um novo mês com uma bagunça financeira, não é mesmo? Isto porque ela pode impactar sua vida social com grandes mudanças nos hábitos de consumo.

No entanto, a boa notícia é que existem muitos rituais, como o do arroz, por exemplo, que podem ajudar você a atrair dinheiro e abundância para sua vida. O arroz é um símbolo de prosperidade em muitas filosofias ao redor do mundo e tem sido usado desde a antiguidade em rituais para trazer riqueza.

Por isso, que tal descobrir agora mesmo o ritual de arroz que você deve fazer toda sexta-feira para atrair riqueza, abundância e dinheiro? Confira o passo a passo a seguir, retirado do portal Soy Carmín (texto em espanhol):

Materiais:

- 1 xícara de arroz branco cru

- Um recipiente de vidro transparente

- 1 vela verde

- 1 punhado pequeno de canela em pó

- 3 moedas de 10 centavos

- Papel e lápis

Procedimento:

Prepare o seu espaço

No cômodo mais silencioso da sua casa, crie um espaço de harmonia e paz para iniciar este ritual. A recomendação é que você limpe a energia do local com palo santo por cerca de 5 minutos.

Limpe o recipiente

Purifique o seu recipiente, lave com água e sabão, mas finalize com um banho de água salgada que também absorve toda a energia negativa que ele possa conter.

Escreva seu desejo

No papel, escreva claramente o seu desejo de atrair dinheiro e abundância. Seja específico. Por exemplo: ‘Atraio prosperidade e abundância em todas as áreas da minha vida. Minha conta bancária melhora e meu negócio prospera’.

Encha o recipiente

Encha completamente o seu recipiente com arroz e, enquanto o despeja, é importante visualizar como o dinheiro está entrando na sua vida. Não importa se é um novo emprego, negócio ou qualquer plano que surja naquele momento.

Adicione as moedas

Adicione as moedas ao arroz e deixe-as colocar no local que flui. Ouse perder o controle para se deixar guiar por toda a magia.

Polvilhe a canela

Polvilhe um pouco de canela para adicionar toda aquela energia de boa sorte, e graças ao seu rico aroma, dará intenção a este momento.

Acenda a vela

Coloque a vela verde ao lado do recipiente e acenda-a. Ao fazer isso, repita em voz alta o seu desejo escrito no papel. Sinta como a energia da vela se funde com a do ritual.

Feche o ritual

Deixe a vela queimar completamente e, quando isso acontecer, guarde o recipiente em um local especial onde você possa vê-lo todos os dias. Todas as sextas-feiras, repita para manter a energia positiva fluindo.