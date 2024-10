Os signos que devem ter cuidado com as palavras no primeiro fim de semana de outubro de 2024

O primeiro fim de semana de outubro de 2024 está chegando e alguns signos do zodíaco devem ter uma maior atenção ao se comunicar com as outras pessoas.

Confira quais são os signos e como lidar com isso:

Escorpião

Enquanto alguns relacionamentos podem ser levados mais a sério, existe também a necessidade de saber bem com quem compartilhar seus segredos. A energia pode colocar algumas verdades em foco e nem tudo sai como o esperado, por isso entenda que é melhor manter os bons aliados por perto e se abrir, do que conviver com pessoas que causam incertezas e se ver obrigado a se esforçar para esconder deles coisas mais importantes.

Capricórnio

Alguns problemas começam a encontrar soluções, mas podem desestabilizar um pouco. Tenha cuidado com as palavras, principalmente em situações nas quais lida com grupos de pessoas ou trabalho em equipe. Pratique a paciência e entenda que algumas vezes é mais importante ter o lugar de espectador para entender tudo em detalhes.

Sagitário

Por mais que alguns desejos estejam se tornando realidade, a sensação de se sentir preso a uma situação ou rotina que o desanima um pouco. É hora de se fortalecer com calma e buscar as pequenas coisas que podem o preencher. Tenha cuidado com a comunicação para não descontar seus conflitos em ninguém.