Padilha mandou avisar os signos de Leão, Libra, Virgem e Escorpião

Para essa semana, o baralho da poderosa entidade espiritual Maria Padilha trará um aviso importante e sábio para os signos do zodíaco de Leão, Libra, Virgem e Escorpião.

Confira quais são:

Leão – Cartas 18 e 15

Notícias e caminhos importantes se entrelaçam novamente em sua vida. Uma viagem ou mudança de vida chegará, trazendo sorte e novas realidades que podem ser muito positivas.

Virgem – Cartas 25 e 10

Cuidado com pessoas que podem entrar em sua vida apenas para trazer problemas e dificuldades que atrasam ou até mesmo o impedem de chegar aos seus objetivos. Fique atento com notícias, conversas e escritas que podem dar pistas.

Libra – Cartas 16 e 20

É momento de ter atenção, pois após as alegrias e boas notícias, podem chegar algumas dificuldades no caminho. Fique atento com pessoas que podem prejudicá-lo para prevenir qualquer problema.

Escorpião – Cartas 34 e 7

É importante ter paciência e cuidar muito do coração e da mente para superar problemas em assuntos do coração. As intenções ou energias de outra pessoa podem afetar uma relação que estava indo bem.