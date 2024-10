Conselhos para que 5 signos superem as fortes energias do eclipse ‘Anel de Fogo’

O conselho para que 5 signos superem as fortes energias do eclipse ‘Anel de Fogo’

No último dia 2 de outubro, foi presenciado o último eclipse do ano de 2024, chamado de ‘Anel de Fogo’ e chegou com profundas mudanças e energias que alguns signos poderão aproveitar para avançar e outros para refletir sobre o que desejam para o seu futuro.

ANÚNCIO

É um eclipse solar anular que coincidirá com a Lua nova de outubro, que ocorre no grau 10 do signo de Libra e que afetará não apenas os nativos desse signo, mas também Áries, Câncer, Capricórnio e Escorpião

Libra

Libra será o signo mais afetado pelas energias do eclipse ‘Anel de Fogo’ que o levará a uma profunda reflexão e revisão de suas emoções e a criar as melhores estratégias para corrigir erros. Os desafios estarão presentes, especialmente no campo profissional, onde será necessário se organizar para cumprir cada um dos objetivos visando melhorar as finanças e encerrar o ano com progresso. É o momento de tomar decisões importantes que irão marcar o seu futuro.

Áries

É o signo oposto a Libra e, como tal, será influenciado pelas energias do eclipse em suas relações pessoais. Sua impulsividade e caráter os colocarão em uma posição desafiadora, na qual devem fazer todo o esforço possível para evitar conflitos com o parceiro, a família e as relações sociais. Esse fenômeno os abalará no plano econômico, pois entenderão que o melhor é economizar para momentos de crise, então os projetos que tiverem em mãos devem ser feitos com todo o esforço para que produzam mais e ser mais conscientes dos gastos.

Câncer

Os nativos deste signo são regidos pela Lua, por isso os seus estados emocionais podem ficar descontrolados e, para evitar conflitos ou confrontos, devem tentar ser o mais pacientes e tolerantes possível. Estão numa fase de reorganização, analisando as suas prioridades e tentando criar a melhor estratégia para alcançar tudo o que se propuseram para avançar para a prosperidade. Passarão por situações que os levarão a enfrentar os seus medos e a procurar formas de sair de depressões e estados de stress causados por preocupações. É uma fase que vai passar, é apenas preciso saber atravessá-la.

Capricórnio

Capricórnio está em quadratura com Libra e, por isso, será muito afetado pelas energias do eclipse no plano sentimental. Estão com o coração ferido e isso não os deixa enxergar além do presente. A vida não acaba porque alguém decidiu seguir um caminho diferente, pelo contrário, é o momento de procurar soluções, aproveitar novas oportunidades e mudar a atitude para ser positivos. Seu carisma, intuição e inteligência te levarão a lugares que você jamais imaginou, além de permitir que você dedique mais tempo a si mesmo.

Escorpião

As energias do eclipse ‘Anel de Fogo’ colocarão os nativos deste signo em situações muito complexas, nas quais terão que ter a coragem e a determinação para tomar decisões que resolvam todos os conflitos que possam surgir. Esse caráter e liderança que os caracterizam devem ser mais evidenciados para controlar as situações. Algumas escaparão das mãos, outras conseguirão contorná-las e sair vitoriosos. O importante é ter a força de vontade e a firmeza para dar os passos que permitam avançar.