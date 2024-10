Alerta dos Guardiões para os signos de Sagitário, Capricórnio e Aquário em outubro de 2024

Para essa semana, o “Tarot dos Guardiões” reserva mensagens importantes de entidades espirituais para os signos do zodíaco de Sagitário, Capricórnio e Aquário.

Sagitário – Carta da Pomba Gira Maria Padilha

Momento de usar seu poder de atração para criar aquilo que é bom e digno em sua vida. Mantenha a mente focada naquilo que é positivo e conseguirá muita coisa, especialmente se também souber ser observador para se prevenir de tudo o que pode ser traiçoeiro.

Capricórnio – Carta do Exu Tranca Rua

É com honestidade e reconhecimento do próprio poder que você alcançará as melhores coisas. Use sua influência e recursos para fazer uma diferença positiva em todos os meios que está inserido. Não se revolte mais com os outros ou seja maldoso, é hora de escolher um caminho íntegro.

Aquário – Carta do Exu Capa Preta

Esta é a fase de superar as dificuldades e se esforçar para ser recompensando; quem já realizou esse trabalho em sua vida, receberá os bons resultados. Proteja agora a sua energia para ela não voltar a se sujar com obsessões, maldade e impulsividade desmedida.