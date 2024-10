3 perfumes femininos da Zara que são bons, baratos e IDÊNTICOS a fragrâncias caras

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

ANÚNCIO

E se você é uma grande fã de roupas e calçados da Zara, aqui vai uma boa notícia: a marca também possui uma lista de perfumes agradáveis, duradouros e muitos com notas semelhantes a de fragrâncias caras.

Por isso, que tal conhecer os perfumes femininos da Zara que são bons, bonitos, baratos e também bastante parecidos com fragrâncias de marcas de luxo? Confira 3 a seguir, extraído do portal Soy Carmín:

Cherry Smoothie de Zara vs. Lost Cherry de Tom Ford

O primeiro perfume é Cherry Smoothie, que se caracteriza pelas notas frutadas que lhe conferem um ar de vida. E isso nos lembra Lost Cherry, de Tom Ford, que ainda possui um aroma frutado doce e descontraído. Na verdade, por causa da cereja podemos ter a ideia de que são fragrâncias pertencentes à mesma família olfativa.

Red Vanilla de Zara vs. La Vie Est Belle de Lancôme

A fragrância Red Vanilla, de Zara, é uma das preferidas pelo seu aroma doce, que pode ser previsto pela leitura da baunilha. Além disso, é quase uma cópia de La Vie Est Belle, de Lancôme, um perfume por excelência para mulheres românticas e ternas graças às suas notas doces.

Black Amber de Zara vs. The One de Dolce & Gabbana

Por fim, Black Amber da Zara posicionou-se porque possui um aroma forte e duradouro, ideal para as amantes de notas poderosas. Sua versão cara é The One, de Dolce & Gabbana, que tem notas florais e orientais.