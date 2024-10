Perfumes: 5 fragrâncias frescas para o calor que não podem faltar na sua penteadeira

O perfume é um cosmético que pode proporcionar um agradável e duradouro aroma ao corpo humano. Além disso, ele é capaz de ajudar a aumentar a autoestima, fazendo com que você se sinta mais atraente.

E agora que diversas regiões do Brasil estão registrando recordes de altas temperaturas é importante também optar por fragrâncias frescas que ajudarão você a deixar um rastro olfativo onde quer que vá.

Sendo assim, que tal conhecer agora mesmo os melhores perfumes frescos para o calor que não podem faltar na sua coleção? Confira 5 a seguir, extraídos do portal Quién (texto em espanhol):

Light Blue Summer Vibes, de Dolce&Gabbana

Prepare-se para ser transportado automaticamente para o Mediterrâneo com estas fragrâncias nas versões masculina e feminina. Com notas frutadas e amadeiradas para ela, bem como acordes aromáticos aquáticos e amadeirados para ele, a edição Light Blue irá cativá-lo com sua brisa marítima e um raio de sol.

Agua Fresca Lima Tonka, de Adolfo Domínguez

Este perfume masculino é inspirado na natureza, mas é definitivamente a versão perfeita para usar nos dias quentes graças às suas notas cítricas de lima e acordes marinhos que se fundem com tonka, sândalo e almíscar.

Ilio, de Diptyque

Este perfume solar faz jus ao seu nome: ilio, que significa sol em grego. É uma eau de toilette que integra a coleção de verão da marca francesa. Como a própria descreve, é um concentrado de verão capturado em uma jarra. Com notas florais e frutadas como bergamota, íris e jasmim, esse aroma vai fazer você querer que os dias quentes nunca acabem!

More More Pink, de Tous

Com pimenta rosa, bergamota, pera e goiaba rosa, que se fundem com um buquê floral onde orquídeas rosa e íris dão aquele toque super feminino. Portanto, se você prefere aromas com toque doce e quente, esta edição da Tous irá cativá-la nos dias mais quentes do ano.

Solaris, de Penhaligon’s

Com a ideia de fazer uma ode ao sol e tê-lo como elemento estrela desta fragrância, Solaris é um aroma viciante com brilhos cítricos. Cedro, sândalo e baunilha, assim como néroli, limão, groselha preta, ylang-ylang, jasmim e flor de tiare, são os protagonistas desta criação de Penhaligon’s.