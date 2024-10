O eclipse anular do sol trará surpresas para todo o zodíaco na primeira semana de outubro

O eclipse solar chega com uma energia muito poderosa

O eclipse anelar do Sol e os signos afortunados com sucesso, prosperidade e amor

Áries

De 21 de março a 19 de abril

Você viverá momentos de tensão que serão desnecessários, pois você pode evitá-los começando a mudar alguns de seus comportamentos. Talvez você precise ser um pouco mais comunicativa para se entender com os outros. Os silêncios às vezes também podem ser bastante violentos.

Touro

De 20 de abril a 20 de maio

O amor vai sorrir para você. Então, se estiver procurando por sua cara metade, o eclipse irá ajudar a dissipar todas as dúvidas, mas principalmente os medos. Se já estiver em um relacionamento, é hora de aproveitar mais as pequenas coisas e dar a elas a importância que merecem.

Gêmeos

De 21 de maio a 20 de junho

Uma ação nobre de uma pessoa estranha irá te emocionar tanto a ponto de mudar algo dentro de você para sempre. Ela te dará uma lição muito poderosa e especialmente te motivará a buscar o que tanto deseja, porque você perceberá que o maior limite sempre foi você mesma.

Câncer

De 21 de junho a 22 de julho

Haverá um reencontro com um ser amado. Será um alívio para as almas de ambos, pois, mesmo que não acreditem, era o momento certo para colocar em dia e fazer uma catarse de tudo que os aflige e emociona. Você sentirá um grande alívio ao exteriorizar tudo o que seu coração guarda.

Leão

De 23 de julho a 22 de agosto

Não tenha pressa, deixe as coisas fluírem. Talvez você sinta agora que tudo está contra você ou que as coisas estão mais difíceis, especialmente em termos econômicos, mas algo muito bom chegará no momento certo, nem antes nem depois. Por agora, concentre-se em aprimorar algumas áreas dos seus conhecimentos.

Virgem

De 23 de agosto a 22 de setembro

Há alguns desencontros com seus colegas de trabalho porque ambos terão razão, seus pontos de vista serão válidos, mas nenhum estará disposto a aceitar a verdade do outro. Já é hora de você decidir se quer vencer essa batalha ou se é melhor investir seu tempo em algo mais produtivo.

Libra

De 23 de setembro a 22 de outubro

A fé move montanhas e o incrível acontecerá. Boas notícias relacionadas ao bem-estar, seja seu ou de um ente querido, chegarão em breve aos seus ouvidos. Continue acreditando, pois tudo o que você pedir será concedido. Será um grande presente para se sentir grato pelo resto de sua vida.

Escorpião

De 23 de outubro a 21 de novembro

Infelizmente, você vai descobrir uma traição por parte de alguém em quem você confia cegamente. Este tempo todo essa pessoa te fez acreditar que você estava exagerando, mas era apenas para desviar a sua atenção e te fazer se sentir culpado. Não mais. Vai doer, mas será uma purificação que a própria vida te dará.

Sagitário

De 22 de novembro a 21 de dezembro

Você receberá uma grande ajuda monetária de pessoas que estão longe, mas que te amam profundamente. Eles sabem de tudo o que você tem enfrentado e desejam aliviar o seu fardo, permita-lhes. Não tire a vontade deles. Chegará o tempo em que você poderá retribuir de muitas maneiras.

Capricórnio

De 22 de dezembro a 19 de janeiro

Você está no seu melhor momento e sabe disso. Sente-se calma, realizada e que tudo tem acontecido no momento certo. Os momentos difíceis que se passaram te ajudaram a amadurecer espiritualmente e é por isso que agora não é qualquer tempestade que te desequilibra.

Aquário

De 20 de janeiro a 18 de fevereiro

Você estará criando memórias muito agradáveis com alguém que não vê há algum tempo. Em breve irão se reunir novamente e chorarão de alegria. Há vários anos que precisava deste tipo de reencontro. Valorize-o e não se concentre em outros aspetos que possam te distrair.

Peixes

De 19 de fevereiro a 20 de março

Não conte com o dinheiro prometido por alguém muito próximo, pois essa pessoa não irá cumprir. Mantenha sua reserva para não perder os benefícios que você adquiriu até agora, pois uma parcela perdida pode fazer com que todo o tempo investido seja desperdiçado.