A sombra dos arcanos mandou avisar os signos de Áries, Touro, Gêmeos e Câncer em outubro de 2024

O baralho espanhol é usado na cartomancia para trazer informações sobre o futuro e hoje ele manda um recado para os signos do zodíaco.

Áries – Carta O Hierofante

Uma relação pode se tornar ainda mais séria durante outubro de 2024 ou algo importante chegará e o colocará em um rumo de maior estabilidade em projetos e conexões. A felicidade o ajudará a manter certezas, mas é importante não temer o comprometimento. Casamento.

Touro – Carta O Imperador

Uma experiencia profissional ou de desenvolvimento de um projeto em sua vida se tornará o foco a partir de agora. Muitas provações e obstáculos se apresentam nesse momento, exigindo algumas certezas e respostas de você para que isso comece a ser formado e entregue os resultados esperados.

Gêmeos – Carta O Mago

Outubro de 2024 será uma etapa para ter muito cuidado com as promessas vazias e as esperanças que só se baseiam em ilusões. É importante manter a intuição em alta e os olhos abertos para não ser traído por alguém; essa pessoa pode ter uma energia mais forte e autoritária.

Câncer – Carta O Juízo Final

Atenção com as experiencias do seu passado que ainda influenciam sua vida, pois elas só devem ser mantidas que o ajudam a construir coisas positivas e lidar de boa maneira com a sua realidade agora. É hora de ser experiente e sábio, mas não ficar paralisado por medo.