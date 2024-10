Horóscopo de outubro de 2024: Previsões para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião

Outubro de 2024 chegou e os horóscopos podem revelar acontecimentos para os signos de Leão, Virgem, Libra e Escorpião. Confira a seguir:

Leão

Seja leal. A oportunidade de crescer financeiramente chega e pode ser por um novo emprego. Não brigue mais com sua família ou parceiro, aprenda a controlar a raiva.

Cuide da sua visão e da sua garganta. Você fará uma viagem para novos projetos. Um estimação pode chegar na sua vida.

Mudanças de casa ou de país e a energia positiva o rodeia. Você terá estabilidade emocional.

Virgem

Você fecha círculos amorosos e começa de novo. Chance pessoas importantes e até de outros países. Pessoas casadas devem ser pacientes com a família.

Procure não dar muita importância ao que dizem sobre você, seja autêntico. Seu ponto fraco é o nervosismo e a depressão, mas você terá sorte neste mês para fechar contratos e abrir seus próprios negócios.

Libra

Qualquer mudança que você queira fazer funcionará da melhor forma. As oportunidades chegam e sua situação muda para melhor. O melhor presente para você será uma viagem, então faça as malas, não esqueça de se mimar um pouco, você merece.

Os solteiros se envolverão em amores apaixonados, mas tomem cuidado com os corações que já estão ocupados.

As pessoas comprometidas devem prestar atenção à comunicação e evitar o ciúme. Você renascerá com novos hábitos saudáveis, mas lembre-se de descansar bem, a insônia não é sua amiga.

Escorpião

A abundância baterá à sua porta com projetos, negócios próprios e dinheiro. Esta é uma nova era de prosperidade, aproveite essa maré de sorte.

Os solteiros encontrarão o amor verdadeiro, se prepararão para viver uma nova história e fechar ciclos para abrir o coração para o amor.

Para quem tem companheiro, será um mês de paixão e conexão. Cuidado com problemas de estômago e doenças sexualmente transmissíveis. Cuidado com as pessoas que invejam o seu sucesso.