‘Dark espresso’, o cabelo escuro será tendência até 2025

Este mês fechou com chave de ouro com a realização da quarta Semana da Moda que aconteceu em Londres, Paris, Nova York e Milão, onde os grandes designers do mundo apresentaram suas novas coleções outono-inverno 2024/2025, e dando uma prévia do que será tendência nos próximos meses no hemisfério norte.

E é claro que não foram apenas as roupas que chamaram a atenção nas passarelas, mas também os acessórios, cortes e cores de cabelo. Uma das constantes nas diversas passarelas que ocorreram ao longo do mês foi justamente o tom de cabelo que as modelos usaram. Adeus ao loiro, bem-vindo ao castanho.

Trata-se do ‘Dark Espresso’ com o qual a atriz argentina Valentina Zenere deslumbrou com um corte bob bem liso. De acordo com a Glamour, “é um sofisticado castanho escuro com reflexos quentes” que proporciona uma imagem elegante, natural e com um toque de tendência.

A revista especializada em moda citou especialistas da L'Oréal Professionnel, que detalharam que a artista "queria apostar por uma grande mudança para esta temporada, tanto no corte quanto na cor, e decidimos fazer uma cor que está em alta para este 2025: Dark Espresso, um tom de moca muito favorecedor para todos os tipos de cabelo, mas especialmente se você tiver cabelo curto!".

Como conseguir o ‘Dark espresso’

Os especialistas da L'Oréal Espanha descreveram que, para conseguir esta tonalidade, é necessário fazer certas combinações entre "tons escuros com um toque quente, o que cria um efeito profundo e sofisticado". Alba Esteban, representante da famosa marca, explicou que "os tons vão desde um avelã intenso até um chocolate profundo quase negro".

Um tom preto com um toque de marrom que suaviza os traços, em comparação com o preto puro. O ‘Dark espresso’ geralmente é obtido aplicando uma mistura de tintas marrons escuras com uma base fria.

O processo pode variar de acordo com a cor natural do cabelo. Se o cabelo for claro, é provável que sejam necessárias várias etapas para escurecê-lo de forma uniforme. Em cabelos escuros, pode-se simplesmente aplicar uma tintura semi-permanente ou permanente de marrom escuro com tons frios.

Favorece mais a este tipo de mulheres

Esta cor de cabelo favorece pessoas com tons de pele quentes e subtons de oliva ou dourados, uma vez que o contraste destaca as características naturais e traz calor ao rosto. Também pode funcionar bem em tons de pele frios, desde que seja equilibrado com a maquiagem adequada. Pessoas com rostos ovais ou em forma de coração geralmente se beneficiam mais, pois esse tom ajuda a suavizar e equilibrar os traços.

Entre as suas vantagens destaca-se a sofisticação que adiciona ao look, uma vez que não é tão drástico como o preto puro. Além disso, é muito versátil, pois funciona bem tanto em contextos formais como casuais. Em muitos casos, é de baixa manutenção, pois, por ser escuro, o crescimento das raízes é menos evidente, especialmente se a cor natural for semelhante.

Para as mulheres com cabelos finos, o ‘Dark espresso’ cria a ilusão de cabelos mais grossos e com mais corpo devido à sua tonalidade rica.