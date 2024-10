Adeus tênis Samba? Veja como os tênis brancos serão usados em 2025 e se surpreenda

A moda é uma mudança constante, um processo de transformação e evolução que marca um momento importante da história e tem traços de nostalgia que fariam com que qualquer geração sucumbisse às suas tendências e experimentasse, mesmo que por um instante, o que “um dia foi”.

Neste ano, as tendências trouxeram de volta o melhor das décadas de 1960 a 1990, com o uso de peças de alfaiataria como calças e coletes, enquanto as calças boca de sino e as calças cargo dominaram o guarda-roupa das mulheres. Além disso, os Converse ficaram em segundo plano para dar lugar à estrela dos anos 70 da Adidas, os famosos 'Samba', que esgotaram rapidamente em 2024.

E é que, quando se trata de tênis, também vimos uma mudança visível, pois o luxo discreto, o coquete e o estilo ‘old money’ estabeleceram suas regras claras, com a estética minimalista como o eixo de um bom look, o que levou as mulheres a optarem por um calçado de sola fina e branco imaculado que, de acordo com uma famosa marca de moda, poderá mudar completamente no próximo ano e talvez, essa nova proposta possa parecer um pouco absurda para você.

Assim serão usados os tênis em 2025

O básico por excelência sofrerá uma nova mudança e é que, uma famosa marca de roupas, já previu qual será a forma de como os tênis serão usados em 2025 e trata-se de uma proposta um tanto arriscada e que poderia parecer até absurda.

A proposta foi feita pela Coach, durante a Semana da Moda de Nova Iorque, onde apresentaram a sua coleção primavera-verão de 2025, que incluiu um calçado comum, que nada mais era do que um tênis “muito desgastado” que protagonizaram cada um dos seus looks, nos quais se podiam ver alguns detalhes escritos e até sujos.

Foi o designer da Coach, Stuart Vevers, que comentou: "Minha visão para a primavera era mostrar roupas reais em um ambiente urbano real e relevante", inspirando-se na moda 'irreverente' da Geração Z.

Looks com tênis 'desgastados'

Parece que o luxo silencioso terá seu oposto na primavera de 2025, pois a estética urbana e rebelde de tênis desgastados dominará os looks, e se você também gostaria de aderir à tendência à qual Karime Pindter já se juntou, com seus ‘Golden Goose’.

Tênis com cardigã ou blazer

O look perfeito para usar este tipo de tênis, com saia plissada e cardigã ou, com blazer e shorts, este conjunto dará um toque elegante ao seu calçado, adicione acessórios como bolsas pequenas e uma tiara.

Tênis com camiseta ou moletom.

Combine uma saia balão ou plissada, adicione uma camiseta ou um moletom esportivo ou até mesmo um moletom, em cores contrastantes ou looks totais são perfeitos, por último um boné e seus tênis rasgados planos.

Tênis com capa de gabardine

Se você estiver procurando um visual mais elaborado, combine um trench coat com jeans e uma blusa casual, e finalize com tênis e boné, ou crie um contraste em preto e branco com uma saia plissada e uma blusa preta.