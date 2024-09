Mulher desabafa e revela por que ficou ‘irritada’ com melhor amiga após pedido ‘atrevido’

Em um caso que viralizou nas redes sociais, uma mulher que está se preparando para colocar sua propriedade à venda ‘irritou’ sua melhor amiga ao pedir ajuda para organizar toda a bagunça.

Conforme detalhado pelo site The Mirror, desabafando na plataforma Mumsnet, a amiga contou como foi envolvida em ‘jardinagem, limpeza e organização’ por meio de uma mensagem de texto.

Além disso, a proprietaria teria oferecido ‘almoço e drink’ como pagamento por seu trabalho. No entanto, a amiga ficou furiosa com o pedido, pois não estaria disposta a sacrificar seu precioso tempo livre para lidar com as tarefas de outra pessoa.

Ela expressou sua frustração: “Estou sendo irracional por não querer limpar a casa dela e ficar irritada por ela ter pedido?’’

No WhatsApp, a amiga teria dito: “Ei, querida! Estamos colocando a casa à venda o mais rápido possível. Se você tiver algum tempo livre nas próximas semanas para vir e fazer jardinagem, limpeza, embalagem ou qualquer coisa para deixar esta casa bonita para as fotos, eu ficaria muito grata! E te pagaria com almoço e espumante!”.

Na postagem, ela comentou que não bebe e que também não tem tempo livre, acrescentando: ‘Eu me mudei no ano passado e ela não me ajudou em nada! Mas não sei dizer se estou sendo egoísta’.

Como detalhado, as opiniões se dividiram entre os que comentaram o post.

Alguns acharam que o pedido da amiga era ‘atrevido’, enquanto outros argumentaram que ela estava apenas pedindo e que a mulher poderia recusar sem se sentir incomodada.

Uma pessoa comentou: ‘Ela está apenas pedindo, pensando que suas amigas podem querer ajudar. Muitas vão querer.’”

